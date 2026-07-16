«Небо в огне». За сутки ПВО сбила 117 дронов ВСУ над 9 регионами и двумя морями

По оперативным данным Министерства обороны Российской Федерации, за прошедшие двенадцать часов (с 8:00 до 20:00 по московскому времени) дежурные силы противовоздушной обороны пресекли масштабную попытку воздушной атаки со стороны Украины.

В результате боевой работы средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежавших Вооруженным силам Украины. В официальной сводке ведомства уточняется, что дроны были уничтожены в воздушном пространстве над девятью российскими регионами, а также над акваториями двух южных морей.

География поражения целей охватывает Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Ярославскую области, а также Краснодарский край. Кроме того, средства ПВО отработали над Черным и Азовским морями, а также над территорией Крымского полуострова.

Ранее сообщалось о том, что утром 16 июля 2026 года средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы и Московской области.