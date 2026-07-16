«Он брал их в отпуск, а не жену». Сергей Усольцев летал на Пхукет с другой женщиной

В рамках расследования обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье появились новые данные о личной жизни главы семейства Сергея Усольцева. Согласно информации, опубликованной aif.ru, он неоднократно посещал зарубежные курорты не только с женой Ириной.

Как утверждает источник, Сергей Усольцев минимум трижды совершал авиаперелеты на остров Пхукет (Таиланд) вместе с 58-летней сотрудницей прокуратуры одного из городов Красноярского края. В этих поездках женщину сопровождала ее 30-летняя дочь.

Помимо Таиланда, в 2016 году компания из трех человек также отдыхала во Вьетнаме. В распоряжении издания имеются фотографии из этих отпусков, опубликованные на странице спутницы Усольцева в социальной сети, которая на территории РФ признана экстремистской и запрещена. На снимках также запечатлена река Мана, протекающая в непосредственной близости от района, где впоследствии пропала семья Усольцевых. Издание полагает, что выявленные связи могут иметь значение для расследования.

Ранее сообщалось о том, что семью Усольцевых могут оставить без детей за махинации.