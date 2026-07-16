«Мечты не сбылись?». Психолог назвал сроки кризиса 37–45 лет и рассказал, как вернуть радость
Психолог Зберовский: кризис среднего возраста наступает в 37–45 лет
Кризис среднего возраста обычно наступает в возрасте от 37 и длится до 45 лет, сообщил в интервью изданию «Абзац» психолог Андрей Зберовский.
Специалист пояснил, что суть этого этапа жизни заключается в серьезном расхождении между тем, чего человек изначально ждал от жизни, и тем, чего он фактически достиг. Это ощущение собственной нереализованности, по его мнению, способно запускать механизмы саморазрушения.
Чтобы успешно пройти через этот сложный период, психолог рекомендует пересмотреть свое отношение к привычным вещам и отказаться от деструктивных попыток найти утешение на стороне. Он подчеркивает, что в первую очередь необходимо пересмотреть свои жизненные ориентиры и разработать четкий план их достижения. Это поможет восстановить ощущение радости и удовлетворенности от жизни.
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