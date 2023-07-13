Денежные переводы из РФ в соседние страны уменьшились на треть

Объем денежных средств, переводимых россиянами в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию сократился на треть за 2023 год. Об этом сообщило издание РБК .

Сообщается, что уменьшение этих параметров было замечено впервые с марта 2022 года, когда объемы заметно увеличились на фоне массового переезда граждан из страны.

Согласно данным, в перечисленные страны жители РФ перевели почти $626 миллионов. Это на 33% меньше, чем в мае, год назад. Цифра сократилась и по отношению к апрелю, тогда было переведено $650 миллионов.

В агентстве отметили, что пик объемов был достигнут в октябре, когда россияне перевели заграницу порядка $1,1 миллиардов.

До этого сообщалось, что банки РФ пытаются получить доступ к данным о малоимущих жителях, что помогло бы им при создании соц. вкладов с повышенной ставкой.