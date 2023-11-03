«Деньги должны работать»: как начать получать пассивный доход, если нет средств

Пассивный доход в наши дни может служить не только дополнением к основным поступлениям средств, но и главным источником денег. Однако в большинстве случаев такой доход требует хорошего стартового капитала или владения каким-либо имуществом.

Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала, что делать людям, у которых в распоряжении нет лишних денег или имеется лишь небольшая сумма.

Начинайте с малого

«Для того, чтобы получать пассивный доход, можно открыть депозит в банке, а также использовать фондовый рынок, рынок драгоценных металлов, страховой рынок. Здесь важно учесть, какие риски готов на себя взять клиент», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно же, даже в этих случаях потребуются какие-то накопления. Если речь идет о маленьких суммах, с них и можно начинать изучение различных финансовых инструментов. Постепенно денег станет больше, и их тоже можно будет вложить во что-либо.

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Заведите привычку

Тем же, у кого пока нет ничего, собеседница предложила другой сценарий: начать откладывать, но с умом и с помощью банков.

«Для накопления стартового капитала можно выбрать несколько вариантов. Например, откладывать каждый день небольшую сумму. Даже по 100 рублей, но каждый день. Либо начать с 20-30 рублей, ежедневно увеличивая «взносы» на 10 руб. Можно делать это и ежемесячно, но выделять суммы крупнее, например, по 5 тыс. Для любого из этих вариантов надо открыть счет под проценты — деньги должны работать, а не лежать без дела», — подчеркнула Ермилова.

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