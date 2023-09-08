Экономист Осянин раскрыл, за сколько лет можно с нуля накопить на жилье в Москве

Обзавестись собственным жильем в нынешнее время может быть довольно сложной задачей. Кто-то прибегает к помощи ипотек и всевозможных кредитов и быстро добивается желаемого, а затем годами расплачивается. Однако существуют и те, кто надеется накопить на квартиру или дом, не прибегая к услугам финансовых организаций.

Доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин рассказал, сколько же времени займет сбор необходимых сумм, если начинать с нуля. В качестве цели эксперт определил квартиру в Москве.

«Средняя зарплата в России по состоянию на август 2023 года составляет 59 905 рублей в месяц, а средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве — около 10-13 миллионов рублей. Если покупатель сможет откладывать 50% своего ежемесячного дохода, то ему потребуется около 36-40 лет, чтобы накопить на данную квартиру», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также он привел аналогичные данные для жилплощади побольше. Собирать средства на нее, что ожидаемо, придется еще дольше.

«Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Москве составляет примерно 15-20 миллионов рублей. Если человек будет откладывать половину своего ежемесячного дохода, то ему потребуется около 55-59 лет для покупки такой квартиры. А вот трехкомнатная квартира обойдется примерно в 20-25 миллионов рублей. На нее копить придется 69-70 лет», — сообщил экономист.

Кроме того, Осянин предупредил, что информация приблизительна, а цифры могут отличаться от указанных им. Дело в том, что цены на недвижимость способны меняться, как и размер заработной платы, а покупатели могут использовать дополнительные источники дохода.

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