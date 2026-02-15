Деньги любят счет: раскрыт топ выгодных вкладов на февраль 2026

На заседании 13 февраля совет директоров Банка России принял решение уменьшить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15,5% годовых. В пресс-релизе регулятора отмечается, что дальнейшие шаги будут зависеть от скорости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно базовому прогнозу, средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается в диапазоне 13,5–14,5%, что предполагает сохранение жестких денежно-кредитных условий в экономике, передает РБК .

Снижение ставки уже отразилось на доходности банковских продуктов. По данным «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка в топ-10 банков по объему депозитов на 13 февраля составила: на три месяца — 14,55%, на полгода — 14,42%, на один год — 12,77%. Схожую динамику фиксирует и платформа «Финуслуги»: в топ-20 банков доходность трехмесячных вкладов достигла 14,44%, полугодовых — 14,12%, годовых — 12,9%. Аналитики отмечают, что лишь три кредитные организации из первой двадцатки скорректировали ставки непосредственно перед заседанием ЦБ.

В сложившихся условиях эксперты советуют обратить внимание на краткосрочные депозиты сроком на три-шесть месяцев. Управляющий по анализу банковского рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич пояснил, что максимальная доходность сейчас именно у коротких вкладов, а стратегия их последовательного продления может оказаться выгоднее, чем открытие годового депозита. На платформе «Финуслуги» рекомендуют распределять средства между разными сроками: короткие вклады позволят быстро среагировать на улучшение условий, а длинные помогут зафиксировать прибыль в случае дальнейшего снижения ключевой ставки. Фиксировать доходность на 8–10% на долгий срок в текущих условиях эксперты считают не самой удачной стратегией, прогнозируя плавное снижение ставок по мере замедления инфляции.

