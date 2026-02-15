Деньги любят счет: раскрыт топ выгодных вкладов на февраль 2026
Эксперты РБК объяснили, как изменятся ставки по вкладам после заседания ЦБ
На заседании 13 февраля совет директоров Банка России принял решение уменьшить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15,5% годовых. В пресс-релизе регулятора отмечается, что дальнейшие шаги будут зависеть от скорости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно базовому прогнозу, средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается в диапазоне 13,5–14,5%, что предполагает сохранение жестких денежно-кредитных условий в экономике, передает РБК.
Снижение ставки уже отразилось на доходности банковских продуктов. По данным «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка в топ-10 банков по объему депозитов на 13 февраля составила: на три месяца — 14,55%, на полгода — 14,42%, на один год — 12,77%. Схожую динамику фиксирует и платформа «Финуслуги»: в топ-20 банков доходность трехмесячных вкладов достигла 14,44%, полугодовых — 14,12%, годовых — 12,9%. Аналитики отмечают, что лишь три кредитные организации из первой двадцатки скорректировали ставки непосредственно перед заседанием ЦБ.
В сложившихся условиях эксперты советуют обратить внимание на краткосрочные депозиты сроком на три-шесть месяцев. Управляющий по анализу банковского рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич пояснил, что максимальная доходность сейчас именно у коротких вкладов, а стратегия их последовательного продления может оказаться выгоднее, чем открытие годового депозита. На платформе «Финуслуги» рекомендуют распределять средства между разными сроками: короткие вклады позволят быстро среагировать на улучшение условий, а длинные помогут зафиксировать прибыль в случае дальнейшего снижения ключевой ставки. Фиксировать доходность на 8–10% на долгий срок в текущих условиях эксперты считают не самой удачной стратегией, прогнозируя плавное снижение ставок по мере замедления инфляции.
