В Москве подвели итоги детского творческого конкурса «Стартуем к звездам!»

В Культурном центре «Салют» в Москве подвели итоги суперфинала девятого детского музыкального конкурса «Стартуем к звездам!». Мероприятие было организовано Центральным офицерским клубом Воздушно‑космических сил (ЦОК ВКС) при поддержке Главного командования Воздушно‑космических сил (ВКС).

В 2026 году конкурс приурочили к Году единства народов России и 65‑летию первого полета Юрия Гагарина в космос.

Гостей и участников мероприятия поприветствовал начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лужбин.

За победу боролись финалисты в возрасте от 6 до 18 лет. Победителей определили в двух возрастных категориях и в четырех номинациях. Специальный приз «Взлет» получил хореографический коллектив «Умнички» из Москвы. Приз зрительских симпатий — вокальный ансамбль «Молодая гвардия» и танцевальный ансамбль ТвСВУ». Лучшим номером, посвященным Году единства народов России, признали выступление центра хореографического искусства «Калейдоскоп» из Гагарина.

Фото: [ Центральный офицерский клуб Воздушно‑космических сил ] 1/4 Фото: [ Центральный офицерский клуб Воздушно‑космических сил ] 2/4 Фото: [ Центральный офицерский клуб Воздушно‑космических сил ] 3/4 Фото: [ Центральный офицерский клуб Воздушно‑космических сил ] 4/4

«Культурные проекты такого уровня — это не просто творческий смотр, а инструмент формирования социального капитала. Когда ребенок из небольшого региона получает шанс выступить на большой столичной сцене, это меняет его траекторию развития и восприятие собственных возможностей в масштабах страны», — отметила заслуженная артистка РФ Ольга Кабо.

