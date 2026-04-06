Журналисты подсчитали количество нецензурных слов у тренера махачкалинского «Динамо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, отвечая на вопросы после матча с «Балтикой» (2:2), 12 раз за 37 секунд употребил нецензурное слово, подсчитали журналисты «Советского спорта».

Наставник махачкалинцев остался недоволен тем, что динамовцы сами привезли себе два гола. При этом Евсеев отметил, что «Динамо», самой мало забивающей команде чемпионата, удалось дважды поразить ворота самой надежной в РПЛ «Балтики». В предыдущих 22 матчах чемпионата калининградцы пропустили лишь 11 мячей.

Вадим Евсеев возглавил «Динамо» в зимнюю паузу. В пяти матчах чемпионата под его руководством махачкалинцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. После 23 туров команда занимает 12-е место с 22 очками.

В бытность игроком Евсеев совершил легендарный эмоциональный выкрик в телекамеру после гола в ворота сборной Уэльса.

Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба попросил арбитров в РПЛ судить нормально, а не убивать команду