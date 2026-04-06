Житель Электростали предстанет перед судом за серию поджогов

В Раменском осудят жителя, совершившего серию поджогов
Фото: [Прокуратура МО]
В Раменском суд рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего жителя, который совершил серию поджогов. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, с июня по сентябрь 2025 года злоумышленник в составе группы лиц, поджег два автомобиля и забор одного из частных домовладений.
Преступления были совершены по поручению одного из участников группы. За это исполнитель получал денежное вознаграждение. В общей сложности в результате действий злоумышленника потерпевшим был причинен ущерб в размере более 3,8 млн рублей.
Уголовное дело в отношении соучастников было выделено в отдельное производство.
