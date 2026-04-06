Житель Электростали предстанет перед судом за серию поджогов

В Раменском суд рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего жителя, который совершил серию поджогов. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, с июня по сентябрь 2025 года злоумышленник в составе группы лиц, поджег два автомобиля и забор одного из частных домовладений.

Преступления были совершены по поручению одного из участников группы. За это исполнитель получал денежное вознаграждение. В общей сложности в результате действий злоумышленника потерпевшим был причинен ущерб в размере более 3,8 млн рублей.

Уголовное дело в отношении соучастников было выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.