Свыше 3 тыс. человек посетили единое родительское собрание в вузах и колледжах Подмосковья

Единое родительское собрание прошло в колледжах и вузах Подмосковья. Мероприятие посетили более 3 тыс. человек, передает Министерство образования Московской области.

Собрание «Выбор профессии — выбор будущего» организовали для родителей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 9–11 классах областных школ.

В рамках собрания родителям рассказали о региональной системе инклюзивного профессионального образования, доступных для детей специальностях и профессиях, условиях обучения. При этом для всех желающих провели индивидуальные консультации по актуальным вопросам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул уникальность системы реабилитации детей в Семейном центре им. Мещерякова.