Как защитить дом и семью при угрозе подтопления: инструкция для жителей Павловского Посада

В Павлово‑Посадском городском округе наблюдается подъем уровня воды в реке Клязьме. По данным мониторинга, он достиг 3,2 м. Причина — активное таяние снега в последние дни.

Как сообщает администрация округа, чрезвычайной ситуации нет, угрозы масштабного подтопления населенных пунктов на текущий момент не зафиксировано. Власти совместно с МЧС, коммунальными и аварийными службами держат ситуацию под контролем: работы по отведению и откачке талых вод идут штатно, экстренные службы работают в усиленном режиме.

Жителям, чьи дома находятся в потенциальной зоне подтопления, рекомендуют заранее подготовиться, очистить территорию от снега, прочистить водоотводные канавы, собрать «тревожный чемоданчик» (документы, аптечку, теплую одежду и т. д.), сделать запас еды и воды на три дня, перенести ценные вещи и технику на верхние этажи или чердак, вывезти животных в безопасное место.

В случае опасности следует немедленно звонить по номеру 112. Администрация округа призывает жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.