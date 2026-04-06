В Кашире отремонтировали колледж «Московия» на 60%

В городском округе Кашира профессиональный колледж «Московия», расположенный на улице Клубной, дом 11, преображается в ходе масштабного капитального ремонта. По последним оценкам, строительная готовность учреждения уже преодолела отметку в 60%, что наглядно демонстрирует динамичное развитие проекта и серьезный прогресс в реализации задуманного. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и задач национального проекта «Молодежь и дети».

Строители демонстрируют впечатляющие темпы: фасадные работы уже выполнены почти в полном объеме — их готовность оценивается в 90%. Параллельно специалисты активно монтируют инженерные системы и занимаются внутренней отделкой помещений. Эти направления играют ключевую роль в формировании комфортной и функциональной среды для учебного процесса.

Колледж занимает площадь свыше 7 тыс. кв.м. Здание ждет комплексное преобразование: фасад и кровля обретут современный облик и повышенную надежность, а внутренние помещения подвергнутся глубокой реконструкции. Особое внимание уделят замене инженерных сетей и коммуникаций: это обеспечит стабильную работу всех систем и позволит существенно повысить энергоэффективность здания.

Не менее значимый акцент сделан на модернизации образовательного процесса. Учебные аудитории и лаборатории оснастят передовыми технологиями и оборудованием, которое соответствует современным образовательным стандартам. Кроме того, в помещениях появится новая мебель, спроектированная с учетом эргономики и потребностей учащихся.

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

