Платите слишком много за воду: простой способ сократить расходы за ЖКУ в квартире

Сокращение расходов на водоснабжение возможно при грамотном подходе, отметил эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, добиться ощутимой экономии можно без существенных ограничений в повседневной жизни, сообщает NEWS.ru.

Он пояснил, что ключевым фактором является контроль расхода воды, который можно обеспечить с помощью простых технических решений и привычек.

Какие способы помогают снизить потребление

Одним из наиболее эффективных методов специалист назвал ограничение потока воды. Это можно сделать вручную, слегка уменьшив подачу через вентиль горячего водоснабжения.

Также рекомендуется использовать специальные насадки-аэраторы. Эксперт объяснил, что такие устройства насыщают поток воздухом, благодаря чему напор визуально остается прежним, а фактический расход снижается примерно на 20–50%.

Дополнительные решения для экономии

Для усиления эффекта можно установить водосберегающий душ с функцией ограничения напора. По словам специалиста, это позволяет еще больше сократить потребление ресурса.

В совокупности такие меры дают возможность существенно уменьшить счета за коммунальные услуги, не снижая уровень бытового комфорта.