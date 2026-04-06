В «Спартаке» попросили о «справедливом» судействе в игре с «Зенитом»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в беседе с журналистами высказал надежду, что судейство в предстоящем матче с «Зенитом» будет справедливым.

8 апреля «Зенит» примет «Спартак» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России.

«Мы ни у кого ничего не просим, кроме того, чтобы нас не подводили. Я надеюсь, что в матче с «Зенитом» нас будут уважать судьи и судейский комитет. Мы просим только об одном: чтобы к «Спартаку» относились с уважением, как к «Зениту» и другим командам. Потому что я чувствую, что в последней игре в Санкт-Петербурге к нам отнеслись неуважительно», — сказал Кахигао.

В матче 21-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Петербуржцы забили оба мяча с пенальти.

Кахигао указал, что после той игры ЭСК признала, что в некоторых эпизодах арбитр Сергей Карасев был неправ. В частности, речь идет о неудалении нападающего Александра Соболева за вторую желтую карточку.

Спортивный директор «Спартака» указал и не несправедливое, с его точки зрения, решение Инала Танашева в матче с «Локомотивом» (2:1). Арбитр остановил игру, когда футболист «Спартака» вышел один на один, чтобы показать красную карточку железнодорожнику Евгению Морозову.

