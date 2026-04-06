В «Динамо» боятся перехвалить 17-летнего полузащитника

В матче с «Оренбургом» (3:3) Маринкин вышел в стартовом составе «Динамо» из-за травмы Даниила Фомина, полученной в расположении сборной России.

«Тимофей сыграл свой отрезок очень хорошо, быстро, эффективно, но, опять же, ему 17 лет. В его возрасте надо работать и двигаться вперед. Мы все в клубе рассчитываем на прогресс Маринкина, но для этого надо не хвалить, а работать», — сказал Пивоваров.

В нынешнем сезоне Маринкин принял участие в шести матчах за основу «Динамо» в чемпионате и Кубке России. В кубковой игре со «Спартаком» (5:2) юный полузащитник отметился результативной передачей. В марте «Динамо» продлило контракт с футболистом до 31 декабря 2029 года. Маринкин выступал за юношеские сборные России всех возрастов.

