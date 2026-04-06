Дзюба прокомментировал свои три гола, отмененные после рестарта РПЛ

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «Матч ТВ» высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Весной у лучшего бомбардира российского футбола отменили три гола.

«Давайте честно: с «Ахматом» был офсайд. С «Оренбургом» не было офсайда, а с ЦСКА не было фола. Нам никто не помогает, хорошо, — нам не нужна ничья помощь. Но не надо нас убивать. Это самое обидное. Просто судите нас нормально», — сказал Дзюба.

В матче 23-го тура с ЦСКА (1:2) арбитр Владимир Москалев отменил гол Дзюбы в концовке матча, зафиксировав контакт нападающего с голкипером армейцев Игорем Акинфеев. Форвард «Акрона» подчеркнул, что не согласен с этим решением, но в целом с уважением относится к работе Москалева.

37-летний Дзюба в 21 матче за «Акрон» в нынешнем сезоне забил семь голов и сделал четыре ассиста. Тольяттинский клуб идет на 11-м месте в РПЛ с 22 очками.

