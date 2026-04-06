Подмосковные специалисты восстановили в Мариуполе 5-этажный жилой дом

На территории Мариуполя успешно завершены восстановительные работы в пятиэтажном жилом доме, серьезно пострадавшем в период боевых действий. Проект реализован при участии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Контроль за ходом и качеством работ осуществляли эксперты подведомственного УТНКР Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ремонтно-строительные мероприятия охватили все ключевые элементы здания — от несущих конструкций до внутренней отделки. Специалисты не просто обновили облик дома, но и обеспечили безопасность и комфорт будущих жильцов на долгие годы.

Инженеры провели тщательную диагностику и восстановили проектную прочность всех элементов, обеспечивающих устойчивость здания. Выполненные работы гарантируют надежность и долговечность конструкции. Кровельное покрытие полностью обновлено с применением современных материалов, что исключает протечки и повышает энергоэффективность дома.

Фасад здания также подвергся комплексной реконструкции: восстановлена облицовка и устранены все повреждения. Благодаря этим мерам не только улучшился внешний вид дома, но и повысились его теплоизоляционные свойства.

Значительные изменения коснулись и инженерных систем: специалисты заменили и отладили все внутренние коммуникации, включая системы холодного и горячего водоснабжения, канализацию, отопление и электроснабжение. Такой подход обеспечил бесперебойную работу всех жизненно-важных сетей и создал комфортные условия для проживания.

Во всех жилых помещениях установили новые пластиковые стеклопакеты, которые обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, в квартирах смонтировали современные входные двери — это повысило безопасность и добавило комфорта будущим жильцам.

Общестроительные работы затронули и места общего пользования. В подъездах выполнили штукатурку и окраску стен, восстановили лестничные марши и заменили напольное покрытие. Эти меры не только преобразили пространство, но и сделали его более функциональным и удобным для ежедневного использования.

Особое внимание уделили вопросам безопасности и эффективности работы газового оборудования. В доме смонтировали коллективные коаксиальные дымоходы, которые надежно отводят продукты сгорания и тем самым существенно повышают уровень безопасности жильцов.

Сейчас объект прошел приемку рабочей комиссией. Специалисты подтвердили, что выполненные работы полностью соответствуют всем техническим и нормативным требованиям. В настоящее время ведутся заключительные процедуры по оформлению необходимой документации — после их завершения дом будет готов к заселению.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 2 тыс. руб. многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в 2026 году.