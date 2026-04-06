Биоритмы влияют на лечение: ученые нашли способ усилить эффект препаратов

Новое исследование показало, что эффективность препаратов зависит от биологических ритмов человека. Об этом пишет ГР.

Специалисты из Мичиганского университета разработали математическую модель, позволяющую определить оптимальное время для приема медикаментов. Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS Computational Biology.

Исследование показало, что эффективность препаратов может существенно зависеть от внутренних биологических ритмов человека. Ученые предложили учитывать эти особенности при назначении лечения.

В чем суть нового подхода

Разработанная модель направлена на подбор времени приема лекарств с учетом индивидуальных циклов организма пациента. Такой метод относится к направлению хронотерапии, которая предполагает синхронизацию лечения с естественными процессами в организме.

Авторы работы объяснили, что правильный выбор времени способен усилить действие препаратов и продлить их эффект.

Какие препараты изучались

Основное внимание в исследовании уделялось ингибиторам обратного захвата дофамина, применяемым при лечении нарколепсии и депрессивных состояний. Научный сотрудник Руби Ким отметила, что прием лекарства за несколько часов до естественного повышения уровня дофамина позволяет добиться более длительного терапевтического эффекта.

Ограничения и дальнейшие исследования

При построении модели учитывались циркадные и ультрадианные ритмы организма. Однако исследователи подчеркнули, что расчеты основаны на данных по одному препарату и одной модели изменения дофамина.