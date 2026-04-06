Обычное действие может стоить карьеры: из-за какой привычки можно лишиться работы

Сотрудник может лишиться работы за курение на рабочем месте, если соответствующий запрет закреплен во внутренних документах компании. Об этом «РИА Новости» сообщила специалист в сфере кадрового управления Ирина Котлярова.

Она уточнила, что действующее законодательство запрещает курение в рабочих зонах и помещениях. При этом работодатель имеет право дополнительно регулировать этот вопрос с помощью локальных нормативных актов.

Как действует процедура наказания

Эксперт пояснила, что увольнение применяется не сразу, а считается крайней мерой дисциплинарного воздействия. Сначала работодатель обязан зафиксировать нарушение и запросить у сотрудника письменное объяснение.

После этого издается приказ о дисциплинарном взыскании, с которым работника знакомят под подпись. Только при наличии уже действующих взысканий возможно более строгое решение, включая расторжение трудового договора.

Почему работодатели вводят ограничения

По словам специалиста, курение на рабочем месте может снижать продуктивность сотрудников и мешать выполнению задач. Кроме того, это способно увеличивать издержки предприятия, что побуждает работодателей вводить дополнительные ограничения.