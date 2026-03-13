«Деньги останутся в семье». Многодетным разрешили превысить прожиточный без потери пособия

Минтруд России инициировал изменения в правилах назначения единого пособия. Ведомство опубликовало проект, который гарантирует многодетным семьям сохранение выплат даже при незначительном превышении уровня дохода, сообщили в пресс-службе.

Согласно обновленному порядку, семья сохранит право на пособие в течение следующих 12 месяцев, если ее среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на десятую часть. Выплата будет установлена в размере половины регионального ПМ.

Поправки уже внесены в федеральное законодательство по поручению главы государства. Ожидается, что после финального утверждения документа Социальный фонд проведет ревизию решений с 1 января 2026 года и назначит пособия всем, кто попадает под послабление.

