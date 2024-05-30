Деньги вернут не всем: как родителям получить новый налоговый вычет

Выяснилось, как семьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченных налогов. Напомним, Минфин РФ предложил ввести для них вычет в размере 7% из НДФЛ при условии, что среднедушевой доход не достигает полутора прожиточных минимумов. Такая возможность может появиться с января 2026 года.

Налоговый вычет предусмотрен проектом закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Подробности корреспонденту «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Людмила Качанова.

«Таким семьям действительно планируется возвращать часть налогов по итогам года. То есть, налоговая ставка составит для них не 13%, а фактически 6%. Скорее всего, будет сделан возврат НДФЛ так же, как это сейчас уже происходит при оплате лечения или обучения. Сначала люди заплатят налоги полностью, а затем, предоставив все необходимые документы, получат возврат, который могут потратить по своему усмотрению», — уточнила юрист.

Новый закон планируется внести в Думу и утвердить до конца весенней сессии, продленной в этом году до 5 августа. Вступить в силу он должен с 2025 года.

«Надо понимать, что указанные предложения — не финальное решение и что-то может еще измениться после рассмотрения инициативы», – добавила Качанова.

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