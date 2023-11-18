Денис Мантуров и Екатерина Зиновьева побывали на производстве подмосковной фабрики «Живые диваны»

Заместитель Председателя Правительства РФ — Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совместно с заместителем председателя правительства — министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой посетили с рабочим визитом фабрику «Живые диваны», расположенную в Богородском городском округе. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что каждые сутки здесь изготавливают почти одну тысячу диванов, около трехсот матрасов, порядка ста семидесяти кроватей и многое другое. А сейчас компания реализует масштабный инвестиционный проект по расширению производства.

Сегодня площадь производственной площадки предприятия составляет 80 тыс. кв. метров. Фабрика ООО «Живые диваны» располагает собственным опытно-конструкторским производством, является одним из крупнейших индустриальных предприятий Европы и продолжает активно развиваться.

Сейчас компания расширяет производство — строит завод, где будут выпускать трубы из металла, проволоки, механизмы трансформации и пластиковые комплектующие. Общий объем инвестиций в проект 2 млрд рублей. Также это 350 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Строительство планируют завершить в IV квартале 2025 года.

В ходе визита делегация обсудила с руководством фабрики перспективы и планы развития предприятия, посетила его производство, познакомившись с его оснащением, технологическими процессами и работой персонала.