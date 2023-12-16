Денис Мантуров и Екатерина Зиновьева проверили работу предприятий в Мытищах
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Зампред Правительства РФ — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и зампред областного правительства — глава Минивеста Подмосковья Екатерина Зиновьева проверили работу крупных промышленных предприятий в Мытищах.
Сначала был осмотрен завод «Метровагонмаш», где производят вагоны метро и рельсовые автобусы. Производственная мощность предприятия превышает 800 вагонов в год.
По словам Зиновьевой, с прошлого года завод реализует один из семи федеральных приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта — обновление подвижного состава «Петербургского метрополитена». Также здесь реализуется инвестпроект в рамках импортозамещения на три с половиной миллиарда рублей.
После этого Мантуров и Зиновьева осмотрели «Мытищинский машиностроительный завод», которому уже более 125 лет. Сегодня это крупное предприятие ОПК. В рамках визита прошла встреча с руководством и сотрудниками завода. Мантуров и Зиновьева поздравили всех с наступающим Новым годом и выразили благодарность за выполнение задач национальной важности.