Денис Мантуров и Екатерина Зиновьева проверили работу предприятий в Мытищах

Сначала был осмотрен завод «Метровагонмаш», где производят вагоны метро и рельсовые автобусы. Производственная мощность предприятия превышает 800 вагонов в год.

По словам Зиновьевой, с прошлого года завод реализует один из семи федеральных приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта — обновление подвижного состава «Петербургского метрополитена». Также здесь реализуется инвестпроект в рамках импортозамещения на три с половиной миллиарда рублей.

После этого Мантуров и Зиновьева осмотрели «Мытищинский машиностроительный завод», которому уже более 125 лет. Сегодня это крупное предприятие ОПК. В рамках визита прошла встреча с руководством и сотрудниками завода. Мантуров и Зиновьева поздравили всех с наступающим Новым годом и выразили благодарность за выполнение задач национальной важности.