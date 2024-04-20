Денис Мантуров посетил метрологический институт в подмосковном Солнечногорске

Федеральная делегация во главе с заместителем Председателя Правительства РФ — Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым посетила ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ) Росстандарта. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В состав делегации также вошли: заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев и другие. Генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» Сергей Донченко и эксперты института познакомили членов делегации с новыми разработками и достижениями.

«Непрерывная работа по актуализации эталонной базы страны, разработке и развитию новых технологий и научных школ позволяют институту вносить существенный вклад в поддержание промышленного потенциала и развитию технологического суверенитета России», — отметил генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» Сергей Донченко.

Сегодня в перечне продукции, выпускаемой ФГУП «ВНИИФТРИ», высокоточное измерительное оборудование собственных разработок, среди которых ключевыми и наиболее востребованными в отечественной экономике являются осциллографы с полосой пропускания 1 ГГц, ваттметры и другое измерительное оборудование и установки.

Также институт оказывает услуги по поверке и калибровке средств измерений, разработке и аттестации методик выполнения измерений, проводит испытания средств измерений, метрологическую экспертизу проектов и многое другое.