Она заявила, что количество тех компаний, которые объявляют о своей несостоятельности, резко выросло. Причину этого он видит в экономической войне с Россией.

Севим Дагделен, парламентарий от Левой партии, которая находится в оппозиции правительству, сообщила о значительном росте издержек у промышленных предприятий, а также о спаде спроса товаров у потребителей. Это ведет к разорению бизнеса.

«Последствия экономической войны против России становятся все более чудовищными: число неплатежеспособных предприятий в Германии растет», - указала она в одной из социальных сетей.

По мнению Дагделен, санкции больше влияют на ФРГ, чем на Россию. Нефтяные доходы РФ не упали, она сумела даже нарастить свою экономическую мощь, о чем говорит возросшее производство танков. В то же время немецкие граждане и компании разоряются из-за этих рестрикций.