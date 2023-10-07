Депутат Чаплин считает важным двойную ставку НДС на перепродажу автомашин

Депутатами нижней палаты парламента разработан законопроект для отмены двойного взимания НДС при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов между дилерскими центрами. По словам члена Комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, данный документ призван предотвратить противозаконные действия продавцов по поиску лазеек в законодательстве и уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в начале текущего года автопродажи снизились почти на 50%.

По мнению парламентария, в связи с такими положением следует менять налоговое законодательство для поддержки отрасли и отсутствия попыток избежать рынком официальных сделок.

Он отметил, что законопроект призван исключить посреднические функции, нередко выполняемые мошенниками, а также повысить долю официальных дилеров на рынке и способствует равномерному распределению автомобилей с пробегом между регионами.