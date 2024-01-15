Депутат Чаплин заявил о зависимости цен в магазинах от стоимости перевозок

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, не исключено удорожание перевозок, что в итоге может привести к росту цен на товары и продукты в магазинах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что точные прогнозы сегодня не сделать, поскольку необходимо точно знать рост инфляции.

По мнению парламентария, в этом отношении сильнее всех пострадают ИП, чьи товары имеют долгое или трудное логистическое направление.

Он добавил, что подорожать могут лекарства, продукты питания, свежие овощи и фрукты, автомобили и электроника.