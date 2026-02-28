Депутат допустил рост доллара выше 80 рублей при неблагоприятном сценарии

Прогнозы аналитиков относительно динамики доллара в ближайшее время могут оказаться неточными, а при неблагоприятном развитии ситуации американская валюта способна подняться до уровня 80–83 рублей. Такое мнение « Ленте.ру » высказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, оценивая перспективы валютного рынка в марте.

Парламентарий отметил, что в феврале позиции российской валюты поддерживались рядом экономических факторов. В частности, Минфин продолжал продажи иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С учетом операций Банка России ежедневный объем таких продаж составлял около 16,5 млрд рублей и должен сохраняться до начала марта. Дополнительным фактором устойчивости рубля он назвал высокую ключевую ставку, которая после февральского решения регулятора находится на уровне 15,5 процента и поддерживает интерес инвесторов к рублевым инструментам.

По словам депутата, участники рынка будут пересматривать ожидания после заседания регулятора, намеченного на 17–18 марта, когда будут представлены обновленные прогнозы. Дополнительную неопределенность создают внешнеэкономические события, включая судебные процессы вокруг тарифной политики США.

Он также обратил внимание, что разговоры о возможном смягчении санкций пока не подтверждаются конкретными решениями. Европейский союз, по его оценке, обсуждает новые ограничения, тогда как США ограничиваются точечными разрешениями по отдельным активам. Для курса рубля, подчеркнул Панеш, ключевое значение имеют не политические заявления, а реальные изменения в платежной инфраструктуре и финансовых операциях.

Говоря о перспективах марта, депутат обозначил базовый диапазон курса доллара на уровне 75–80 рублей. При благоприятной внешней конъюнктуре и сохранении текущих объемов валютных продаж возможное укрепление рубля до 73–76 рублей. В случае усиления внешних рисков или роста импортного спроса на валюту курс, по его оценке, способен сместиться в сторону 80–83 рублей.

