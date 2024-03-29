Генеральная прокуратура РФ попросила суд национализировать компанию «Макфа», известную как крупнейший в нашей стране производитель макаронных изделий. По словам депутата нижней палаты парламента Евгения Федорова, национализировать необходимо еще весьма многое, прежде всего навсегда отказаться от института зарубежной собственности в РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что до сих пор в нашей стране инвестиции в превалирующем объеме зарубежные, так как национальные 30 лет назад были фактически запрещены огромной процентной ставкой под 300% годовых.

По мнению парламентария, следовательно, если собственность принадлежит зарубежному капиталу, то ему же принадлежит и власть. В связи с этим следует полностью отказываться от иностранной собственности, формировать собственную и осуществлять судебную реформу, а также на время переходного периода стоит заморозить иностранные активы в РФ.