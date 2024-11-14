Депутат Гаврилов назвал товары, которые лучше всего покупать в «черную пятницу»

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, ноябрьские распродажи, известные как «черная пятница», лучше всего подходят для покупки мебели, сантехники, обоев или ковров, а не электроники. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что поспешных решений принимать не следует, поскольку впереди еще и новогодние скидки. Однако на смартфоны, телевизоры и компьютеры в ноябре скидки доходят до 90%.

По мнению парламентария, отличить распродажные цены от «просто переписанных» можно по ряду признаков. Так, в первой ситуации стоимость намного ниже обычной, а если цена указана с большой скидкой от 30 до 50%, однако она не кажется выгодной, то, возможно, ценник просто переписали.

Ранее правозащитник Павлов заявил, что 90% скидок в сезон распродаж являются фейком.