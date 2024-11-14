Правозащитник Павлов заявил, что 90% скидок в сезон распродаж являются фейком

Сезон ноябрьских распродаж, приуроченных ко Дню шоппинга 11.11, в самом разгаре. Сотни товаров на маркетплейсах и в розничных магазинах продаются с огромными скидками, нередко превышающими 50% от стандартной стоимости. По словам главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, подавляющее большинство скидок в сезон распродаж являются фейком. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что, как правило, продавцы перед началом масштабных акций завышают цены, и затем якобы «скидывают» с них большой процент. Таким образом, розница использует данный метод привлечения покупателей и в прочие периоды, тем не менее именно во время распродаж потребитель наиболее уязвим к таким практикам.

По мнению правозащитника, сезон массовых распродаж является худшим временем для спонтанных покупок. В подобные периоды на покупателей отовсюду льется поток рекламы скидок, большая часть которых являются недостоверными. В итоге потребители становятся своего рода заложниками ситуации, и нередко делают абсолютно невыгодные приобретения.

Он подчеркнул, что в целом фейковыми скидками розница пользуется круглогодично, и это не уникальное для массовых распродаж явление. Наткнуться на «уникальное предложение» со скидкой в 80% можно в любое время. Следовательно, к покупкам «скидочных» товаров лучше подходить подготовленным.

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