Депутат Голубев: на допдоходы от налоговых изменений будут построены новые больницы

После ввода налоговых изменений в России на собранный дополнительный доход будут построены новые больницы и поликлиники рассказал в беседе с РИАМО депутат Мособлдумы Андрей Голубев. Также данные меры позволят продлить материнский капитал до 2030 года.

«Те дополнительные доходы, которые бюджет получит, пойдут на благие дела. На реализацию национальных проектов, прежде всего направленных на поддержку семьи, материнства, молодежи», — сказал парламентарий.

Средства также будут направлены на дотации регионам с низкой рождаемостью, на новые нацпроекты, в том числе «Кадры», «Семья», «Молодежь и дети», а также на реализацию программ по борьбе с онкологией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Андрей Голубев напомнил, что несколько лет назад для граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, увеличили налоговую ставку с 13 до 15 процентов. Деньги пошли на финансирование благотворительного фонда «Круг добра», который сегодня работает очень эффективно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации госаппарата в регионе.