Андрей Воробьев о цифровизации работы госаппарата: важно перевести отчетность в цифру
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Говоря о цифровизации работы госаппарата, он отметил важность перевода в цифру всей отчетности.
«Что касается работы госаппарата, все регионы единодушны, и коллеги на федеральном уровне понимают важность перевода всей отчетности, которую мы между собой ведем, также в цифру», - сказал губернатор.
Он отметил, что, по данным Минцифры России, такое внедрение может быть реализовано к концу года.
«Это может обеспечить витрина данных, куда каждый регион загружает необходимую информацию, ну а ведомство, соответственно, берет то, что ему необходимо», - пояснил Воробьев.