Депутат Госдумы сообщил о способе возместить России долги от африканских стран

Ранее президент Путин сообщил, что государствам с «черного континента» списали долги на сумму в 23 миллиарда долларов. Михаил Щапов указал, что есть способ вернуть часть этих средств.

Первый зампредседателя парламентского комитета по бюджету и налогам напомнил, что прощены были те долги, которые было нереально вернуть по целому ряду причин. Эти деньги федеральный бюджет не смог бы получить в любом случае. Но эти средства можно получить назад хотя бы частично, если заключить с бывшими должниками контракты на поставки им востребованных товаров. Его точку зрения привело издание Ura.ru.