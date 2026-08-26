Многодетным родителям хотят дать бесплатный проезд в транспорте по всей стране

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для обоих родителей в многодетных семьях, и, по их словам, эта инициатива уже включена в государственную повестку в рамках стратегии поддержки многодетности до 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы законопроекта отметили, что в 2025–2030 годах в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики планируется повысить качество и доступность перевозок для семей с детьми, включая многодетных. Они считают, что новая мера поможет сократить разницу в объеме поддержки между регионами, упростит ежедневные поездки родителей с детьми и сделает транспортные льготы более предсказуемыми, независимо от места жительства.



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