Депутат Говырин определил способ значительно снизить стоимость садового инвентаря

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, наша страна нуждается в наращивании производства собственного садового инвентаря. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что российские предприятия выпускают продукцию, которая по качеству не уступает зарубежной. Однако лопаты или грабли отечественного производства в разы дешевле.

По мнению парламентария, подобная ситуация с поливочными шлангами. Так, популярный немецкий бренд требует 18 тыс. рублей за пятидесятиметровую модель, аналоги из Владимирской области обойдутся в четыре тысячи рублей.

Он отметил, что в нашей стране производится качественный садовый инвентарь. Его выпускают в Ивановской, Челябинской и Нижегородской областях. Поэтому необходимо нарастить российское производство садового инвентаря.