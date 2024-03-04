Депутат Говырин перечислил действующие антикризисные программы для отечественного бизнеса

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, в недавнем времени Минпромторг России дополнил перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в список внесены вентиляторы, насосы, горнодобывающее оборудование, бренды косметики и одежды, о чем необходимо иметь в виду субъектам МСП, являющимся участникам такого импорта.

По мнению парламентария, до конца 2029 года разрешили не уплачивать пошлину за получение или продление большей части лицензий, которые предусмотрены Законом РФ о лицензировании, кроме лицензий на тушение пожаров и техническое обслуживание пожарной техники, оказание услуг связи геодезическую и картографическую деятельность.

Он отметил, что для граждан и бизнеса до конца текущего года продлен антикризисный способ расчета пеней за долги по ЖКХ.