Депутат Говырин пояснил, кому из россиян ждать повышения пенсии с 1 сентября

В интервью телеканалу RT депутат Государственной Думы Алексей Говырин сообщил , на кого из граждан с сентября этого года может распространиться повышение пенсионных выплат.

Как отметил законодатель, принцип таков: перерасчёт начинается с первого числа месяца, который следует за тем, когда возникло законное основание и было зарегистрировано в системе. Таким образом, точкой отсчета являются события, произошедшие в августе, пояснил Говырин.

К примеру, если в августе гражданину исполнилось 80 лет, то с сентября фиксированная часть страховой пенсии увеличивается в два раза, как сообщил депутат.

«При базовых 8,9 тыс. рублей это 17,8 тыс. рублей только по этой составляющей. Если оформлен уход, добавляется ежемесячная надбавка: 1314 рублей к страховой пенсии или 1377 рублей к государственной — с того же месяца, что и право на уход», — пояснил он.

В случае присвоения I группы инвалидности в августе, с сентября будет начисляться двойная фиксированная часть страховой пенсии, как пояснил Говырин.

Существуют и другие основания для увеличения выплат, если они были оформлены в августе:

подтвержденный стаж работы на Крайнем Севере;

право на надбавку для неработающих граждан, которые 30 лет проработали в сфере сельского хозяйства;

назначение социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в случае изменения доходов семьи или перехода на новый региональный стандарт.

