Депутат Говырин пояснил причины невозможности заморозки российских активов Западом

В западных странах все чаще звучат заявления о том, что они найдут способ изъять активы РФ заграницей. Член Комитета нижней палаты парламента по МСП Алексей Говырин перечислил ответные меры в случае конфискации отечественных активов, замороженных на Западе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, понятия заморозки и изъятия не являются синонимами. При этом Москва проявляет феноменальную выдержку и никаких резких мер не предпринимает. Тем не менее у западных политиков явно отсутствует понимание, что экономические интересы при любых обстоятельствах выше политических указаний.

Парламентарий подчеркнул, что именно эти люди лишают западную экономику, разрывают производственные и товарные цепочки, вроде как не осознавая ответственности.

По его мнению, многолетние инвестиции, которые они делали в активы в нашей стране, спишут в убыток.

Депутат пояснил, что европейцы не осознают, что когда-то они станут отвечать перед своим бизнесом. Причина в том, что БРИКС объединятся против них, поскольку такими жестами доверие к взаимодействию с Западу станет стремительно падать, БРИКС станет сбрасывать западные активы. Тем более нынешние политики Запада некомпетентны и не понимают, что ни один удар не окажется безнаказанным.