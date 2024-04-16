Депутат Говырин рекомендует развивать виноделие в Ивановской и Владимирской областях

Зарубежные вина, несмотря на подорожание, по-прежнему занимают центральное место на полках в супермаркетах, а отечественную продукцию чаще всего можно найти где-то на задворках прилавков или же на уровне пола. Член комитета нижней палаты парламента по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, каким образом можно повысить спрос на российскую продукцию. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, одним из вариантов решения проблемы является развитие виноделия не только в Крыму и Краснодарском крае, а также, например, в Ивановской и Владимирской областях, то есть продвижение виноделия на север.

Парламентарий отметил, что в плане розничного сбыта наблюдается некий сговор зарубежных производителей с торговыми сетями, последние специально выставляют их товар на видные места и активно пиарят.

По его мнению, рестораны в России также должны отказываться от импортных вин в пользу отечественных, но в этом случае нужна детальная проработка с крупнейшими управленцами данной отрасли.