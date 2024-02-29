Депутат Говырин считает, что развитие МСП сделает регионы РФ самодостаточными

Сегодня состоялось послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, российский лидер наметил ряд задач, которые весьма тесно связаны между собой в озвученной концепции развития самодостаточности регионов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что для России очень важно не только увеличить число МСП, но и увеличить их «продолжительность жизни».

По мнению парламентария, в любом российском городе малый и средний бизнес — это рабочие места, поступления в региональный и местный бюджеты, то есть в городе есть жизнь и благополучие населения.

Он отметил, что в малых городах существенно улучшится качество жизни людей, строятся дороги и прочая инфраструктура.

Напомним, что сегодняшнее послание президента РФ стало уникальным как по продолжительности, так и по содержанию.