Депутат Говырин заявил, что систему налогообложения в России необходимо менять
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По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, для российских многодетных предпринимателей следует ввести налоговые послабления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что это стало бы хорошим стимулом для развития настоящего ответственного бизнеса в стране.
По мнению парламентария, здравой идеей является и предложение освобождения многодетных от НДФЛ. В таком случае многодетное предпринимательство станет основой для развития семейного дела, малые компании и ИП станут расти и развиваться, передаваться от родителей к детям.
Он добавил, что также необходимо выработать методы контроля, чтобы имеющиеся правила для иностранных граждан на территории России реально работали. Так, нужно проработать механизмы для улучшения ситуации.