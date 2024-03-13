Депутат Говырин заявил, что систему налогообложения в России необходимо менять

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, для российских многодетных предпринимателей следует ввести налоговые послабления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что это стало бы хорошим стимулом для развития настоящего ответственного бизнеса в стране.

По мнению парламентария, здравой идеей является и предложение освобождения многодетных от НДФЛ. В таком случае многодетное предпринимательство станет основой для развития семейного дела, малые компании и ИП станут расти и развиваться, передаваться от родителей к детям.

Он добавил, что также необходимо выработать методы контроля, чтобы имеющиеся правила для иностранных граждан на территории России реально работали. Так, нужно проработать механизмы для улучшения ситуации.