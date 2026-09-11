Ракетная атака на Волгоград: жилой дом получил повреждения, а два человека пострадали после удара
Бочаров сообщил о двух пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Волгоград
В Волгограде при ракетной атаке был поврежден жилой дом, 2 человека пострадали. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передает РБК.
По словам главы региона, на юге Волгограда также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия.
Накануне в Краснодарском крае сообщили об атаке украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Число погибших в результате произошедшего достигло 8 человек.
Кроме того, дроны атаковали Новороссийск. При ударе погибли 4 человека, включая ребенка, еще 29 граждан получили ранения.
9 сентября в микрорайоне Голубая Бухта Геленджика ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. По предварительным данным, в результате удара были выбиты окна в 2 домах и поврежден 1 автомобиль.