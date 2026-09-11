Колоноскопия закончилась трагедией: во Владивостоке врача наказали после смерти 85-летнего пациента

Первомайский районный суд Владивостока назначил врачу-эндоскописту 1,5 года ограничения свободы за смерть 85-летнего пациента после колоноскопии. Также специалисту запретили заниматься врачебной деятельностью на 2 года, сообщает суд, пишет МК.

Суд установил, что в апреле 2025 года во время планового диагностического исследования врач допустила перфорацию стенки кишечника из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В результате развились опасные осложнения, спустя 4 дня пациент скончался.

Суд признал врача виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Приговор пока не вступил в законную силу.