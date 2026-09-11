Хозяин тайги пришел прямо к двери: чем дачники под Усть-Илимском смогли заставить медведя уйти

В Иркутской области медведь пробрался на дачный участок и попытался войти в дом. Хозяева смогли отпугнуть зверя криками и нецензурной бранью, после чего он ушел в лес. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале, передает МК.

Волк опубликовала видео с камеры наблюдения на одной из дач под Усть-Илимском. На записи видно, как медведь оказался на территории участка и пытался попасть в дом.

Хозяева стали кричать на зверя, после чего он отступил. В результате происшествия никто не пострадал.