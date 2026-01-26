Депутат Лантратова предложила убрать лимит в 450 тысяч для вычета на студентов

Депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия») инициировала отмену финансового ограничения для предоставления налогового вычета на детей, которые продолжают очное обучение. В настоящее время право на льготу теряется, как только совокупный доход родителя с начала года превышает 450 тысяч рублей.

С соответствующими предложениями на имя министра науки Валерия Фалькова и министра финансов Антона Силуанова ознакомилось РИА Новости.

«Предлагаю отменить ограничение по доходу для стандартного вычета на ребенка, включая ребенка-студента очной формы обучения до 24 лет, внеся изменения в статью 218 НК РФ и исключив лимит 450 000 рублей, после которого налоговый вычет не применяется», — говорится в письме.

По мнению автора инициативы, действующая норма создает несправедливую ситуацию: даже после превышения лимита доходов семья продолжает нести значительные расходы на содержание студента, но государственная налоговая поддержка прекращается. При этом порядок подтверждения права на вычет (справка об обучении на очной форме) останется неизменным.

Ключевым преимуществом реформы называется упрощение администрирования. Работодателям не придется отслеживать порог доходов сотрудника и производить сложные перерасчеты НДФЛ. Это минимизирует ошибки в расчетах и снизит количество спорных ситуаций, особенно при смене работы или наличии нескольких источников дохода. Вычет будет применяться ежемесячно до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста 24 лет или не завершит очное образование.

Ранее сообщало о том, что после 1 февраля будут выплачивать повышенный маткапитал.