Депутат Нилов назвал способы преодоления недоверия к цифровому рублю

Депутатами Госдумы принят закон о создании в стране основы для внедрения цифрового рубля с 1 августа. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, почему необходимо преодолеть недоверие россиян к «цифровой экономике». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.