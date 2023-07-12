Депутат Нилов назвал способы преодоления недоверия к цифровому рублю
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Депутатами Госдумы принят закон о создании в стране основы для внедрения цифрового рубля с 1 августа. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, почему необходимо преодолеть недоверие россиян к «цифровой экономике». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, введение цифрового рубля является позитивным шагом для модернизации отечественной экономики.
Парламентарий отметил, что жителям РФ следует подробно объяснить суть понятия «цифровой рубль» и принципы его применения.