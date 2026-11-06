Хотели бы снова увидеть любимый фильм впервые? 30 нидерландским зрителям попробуют стереть память о сюжете кинокартины

Daily Mail: зрителям сотрут память для повторного просмотра фильма в Нидерландах

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

В Нидерландах 30 любителей кино примут участие в необычном эксперименте: с помощью гипноза им попробуют временно убрать воспоминания о любимом фильме, чтобы они смогли посмотреть его словно впервые, пишет Daily Mail. Проект REWIND организовала сеть кинотеатров Pathé.

Сначала добровольцы пройдут онлайн-сеансы гипноза, а затем еще одну процедуру непосредственно перед просмотром. Организаторы надеются, что зрители смогут на время забыть ключевые повороты сюжета и снова почувствовать удивление и напряжение.

Среди рассматриваемых фильмов — «Матрица», «Семь», «Ла-Ла Ленд» и «Интерстеллар». Эксперимент будет проходить в одном из кинотеатров Гааги.

Работать с участниками будет гипнотерапевт Виктор Крамер, который использует несколько методов, включая клинический и эриксоновский гипноз, визуализацию и техники работы с воспоминаниями.

При этом организаторы сразу предупреждают, что эксперимент носит исследовательский характер и никакой гарантии забыть фильм нет.

Научных доказательств того, что гипноз способен надежно подавить конкретные воспоминания о сюжете и действительно вернуть человеку эффект первого просмотра, пока недостаточно. Поэтому речь идет скорее о необычном психологическом эксперименте, чем о проверенном способе стирания памяти.

иностранная пресса

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