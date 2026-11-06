Воробьев: в новом сезоне Школьной лиги Подмосковья приняли участие рекордные более 100 тыс. детей

В новом сезоне Школьной лиги Подмосковья принимают участие рекордное количество детей — более 100 тыс. человек, проект создали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева — он помогает реализовывать цели федеральной программы «Спорт России». В 2026 году соревнования впервые проходят по 5 дисциплинам — к футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам добавился настольный теннис. На данный момент проходит муниципальный этап, весной стартует региональный, а завершится сезон «Финалами четырех».

«Школьную лигу мы запустили три года назад в качестве пилота в Балашихе, а сейчас благодаря поддержке Президента наш проект уже тиражируется на всю страну. Очень важно, чтобы дети занимались спортом не только ради медалей, но прежде всего для здоровья и гармоничного развития. Поэтому мы постепенно расширяем лигу — в этом сезоне по просьбе самих же ребят добавили настольный теннис. При поддержке Всероссийской федерации настольного тенниса закупили для школ столы и необходимый инвентарь. Ввели также дополнительные дисциплины — например, киберспорт и управление дронами. Еще одно новшество — участие в соревнованиях мам, пап, бабушек, дедушек, братьев или сестер школьников. Такой формат объединяет вокруг спорта и здорового образа жизни детей и их родных», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Родственники учеников могут сформировать семейные команды, баллы за их выступления идут в общий зачет образовательного учреждения. В этом году введен ряд дополнительных дисциплин — киберспорт, спортивное программирование, брейк-данс, тэг-регби, управление БПЛА, велоспорт.

Так, участвовать в соревнованиях по FPV-пилотированию могут школьники с 10 лет, с октября по март будут проходить муниципальные соревнования. В марте–апреле — региональный этап. Пилотный проект проходит в 11 округах, включая Балашиху, Подольск, Химки, Королев. При этом принять участие в соревнованиях могут школьники из других муниципалитетов. Лучшие получат возможность выступить на всероссийском финале соревнований «На высоте», который пройдет в июле.

В Сергиевом Посаде стартовал пилотный проект Школьной лиги по велоспорту, для учащихся проводят мастер-классы, в том числе, действующие спортсмены.

В Школьной лиге развивают не только спортивные, но и медийные навыки. В этом году ее партнером стал образовательный проект «Матч! Академия». Во всех округах региона созданы юношеские медиакоманды — ребята ведут прямые трансляции соревнований, берут интервью у игроков и тренеров, создают фото- и видеорепортажи. В конце сезона будут определены лучшие журналист и комментатор. Победители получат сертификаты «Матч! Академии» на онлайн-курсы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.